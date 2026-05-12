Fiestas, "modelos" de lujo y gas de la risa: los vídeos de Fabrizio Corona que salpican a exjugadores del Milan / @ACMilan_Brasil

Fiestas, "modelos" de lujo y gas de la risa: los vídeos de Fabrizio Corona que salpican a exjugadores del Milan

🚨 Fabrizio Corona ha difundido vídeos y fotos de fiestas privadas que han vuelto a poner el foco sobre varios exjugadores vinculados al Milan. El caso aparece en pleno ruido mediático por la investigación abierta en Milán sobre una presunta red de escorts y fiestas de lujo en la que, según ANSA, han aparecido nombres de futbolistas en material de la causa, aunque no constan como investigados.