La academia del Benfica forma a los futuros futbolistas del equipo / EFE

La academia del Benfica forma a los futuros futbolistas del equipo

João Neves, João Félix, Gonçalo Ramos y João Cancelo tienen en común no sólo que son futbolistas portugueses de alcance internacional, sino que comparten sus orígenes, ya que todos se formaron en el Benfica, el club cuya academia es la más lucrativa del mundo.Así lo indica el último estudio publicado por el Observatorio del Fútbol CIES, que muestra que esta asociación deportiva fue la que más dinero ingresó de la transferencia de jugadores desde su escuela formativa en la última década, con 589 millones de euros.