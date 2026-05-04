Así vacilaba Neymar a Robinho Júnior antes del escándalo en el entreno

Así vacilaba Neymar a Robinho Júnior antes del escándalo en el entreno / @br_dadepressao

Neymar publicó en marzo un vídeo en sus stories de Instagram después de hacerle un sombrero a Robinho Júnior en un entrenamiento, acompañado del mensaje: “Robinho Júnior, ¿vas a venir así otra vez hoy?”. Las imágenes han vuelto a circular ahora, en plena polémica por el enfrentamiento entre ambos en otra sesión del Santos, donde el exjugador del Barça se habría sentido irrespetado tras un regate del joven futbolista y reaccionó con una dura entrada que acabó desencadenando una fuerte discusión.

