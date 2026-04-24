Vitor Roque recibió una durísima entrada y volvió a lesionarse el tobillo izquierdo / X/ @parmeramilgrau/ @RegisRugol8154

Vitor Roque recibió una durísima entrada y volvió a lesionarse el tobillo izquierdo

Cruza los dedos el bueno de Vitor Roque. Tuvo que ser sustituido a los 15 minutos del Palmeiras-Jacuipense de la Copa de Brasil tras sufrir una durísima entrada de Vicente Reis. 'Tigrinho', que regresaba a la titularidad 30 días después de lidiar con molestias en el tobillo izquierdo, abandonó el terreno de juego desolado. El Mundial está a la vuelta de la esquina: empieza en 48 días. Más información