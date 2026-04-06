La afición del Inter apoya a Bastoni y le ovaciona puesta en pie / @SalleIMFC

La afición del Inter apoya a Bastoni y le ovaciona puesta en pie

La 'Azzurra' debía ser una vía de escape para Bastoni, una oportunidad para escapar del ruido mediático que está generando su posible llegada al equipo de Hansi Flick cuando se abra el mercado, pero produjo el efecto contrario y fue sometido a un linchamiento público, centrando gran parte del fracaso colectivo y estructural del fútbol italiano en su figura. Sin embargo, su afición, este domingo en el Giuseppe Meazza, decidió mostrarle todo su cariño y apoyo para que no se venga abajo. Sustituido por su entrenador Christian Chivu en el minuto 58 de la holgada victoria contra la Roma (5-2), Bastoni notó el calor de los interistas, quienes desean que no se marche a Barcelona en verano, y de sus compañeros, quienes hablaron maravillas de él tras el partido. Más información