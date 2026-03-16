Javier Morales integrante del cuerpo técnico del Inter Miami / INTER MIAMI CF

Javier Morales sobre los 7 jugadores de la Academia que han debutado con el Inter Miami

Javier Mascherano sacó a 7 jugadores formados en la Academia en un partido de la MLS, consolidando el proyecto deportivo de los estadounidenses como un plan de presente. Javier Morales resulta clave. Actual integrante del cuerpo técnico del primer equipo, el exfutbolista argentino fue una pieza fundamental en los cimientos del club. Desde 2019 trabajó en las divisiones juveniles, especialmente en las categorías sub-13 y sub-17, participando activamente en la formación de la primera generación de futbolistas de la Academia.