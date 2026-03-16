César Abadia "Cheche" sobre su debut oficial con el primero equipo de Inter Miami CF: “Es un sueño y una bendición”. / INTER MIAMI CF

César Abadia "Cheche" sobre su debut oficial con el primero equipo de Inter Miami CF: “Es un sueño y una bendición”.

El pasado domingo 15 de marzo los 'rosanegros' disputaron un partido ante Charlotte FC que terminó con el marcador 0-0. Pero el resultado no fue lo importante del encuentro, el Bank of America Stadium presenció los 'frutos' de la Academia en un partido oficial de la MLS. 7 futbolistas formados en el club de Miami disputaron el encuentro ante el Charlotte, exponiendo el buen trabajo de las categorías inferiores del club durante estos años.Entre los nombres destacados, Alexander Shaw y Ezequiel Abadia-Reda hicieron su debut oficial, Más información