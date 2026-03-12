Secciones

Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé, se reúne con Hugo Viana, actual director deportivo del Manchester City

Según ha podido saber SPORT, Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé, mantuvo recientemente un encuentro con Hugo Viana, actual director deportivo del Manchester City. La reunión, que tuvo lugar en un contexto de contactos habituales entre representantes y clubes de la élite europea, ha despertado inevitablemente especulaciones sobre el futuro del internacional francés. Más información

