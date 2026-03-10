Las jugadoras iraníes que se negaron a cantar el himno salen rodeadas de apoyo… y con miedo al regreso a su país / danyal.mehr/doctorminoo

Las jugadoras de la selección femenina de Irán vivieron momentos de gran tensión al abandonar el estadio tras su eliminación en la Copa Asiática. Decenas de manifestantes rodearon el autobús del equipo en Australia para mostrarles apoyo con el lema "Save our girls" (Salvad a nuestras chicas) después de su gesto de la semana pasada: negarse a cantar el himno impuesto por el régimen antes del partido contra Corea del Sur. En Irán, ese gesto ha sido calificado por medios afines al régimen como un acto de “traición en tiempos de guerra”, lo que ha aumentado la preocupación por la seguridad de las futbolistas si regresan al país. La situación ha escalado hasta el punto de que Australia ha concedido visados a cinco jugadoras iraníes para que puedan permanecer en el país. Algunas futbolistas abandonaron el hotel de concentración del equipo tras el torneo y, tras el último partido de la Copa Asiática femenina, realizaron gestos con las manos pidiendo ayuda.La FIFA también sigue de cerca el caso. “La seguridad y protección de la selección femenina de la República Islámica de Irán son una prioridad para la FIFA”, señaló un portavoz del organismo a CNN Sports, confirmando que mantiene contacto con la AFC y con las autoridades australianas para supervisar la situación del equipo.Mientras tanto, las imágenes del autobús rodeado de personas coreando mensajes de apoyo se han convertido en uno de los momentos más impactantes del torneo.