Gol de Vitor Roque para dar la victoria al Palmeiras / @gustavoterini

Gol de Vitor Roque para dar la victoria al Palmeiras

Vitor Roque, autor del último gol del Campeonato Paulista 2026, fue elegido uno de los mejores delanteros de la competición. Abel Ferreira sigue confiando plenamente en él y le está dando resultados: fue clave en el título del Paulistão ante Mirassol, su primer trofeo con el Palmeiras como profesional. Aunque el nivel del Brasileirão no es el mismo que el de LaLiga o la Premier League, no cabe duda de que Vitor Roque es un delantero cada vez más maduro. Más información