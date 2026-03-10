Secciones

Gol de Vitor Roque para dar la victoria al Palmeiras

Gol de Vitor Roque para dar la victoria al Palmeiras / @gustavoterini

@gustavoterini

Vitor Roque, autor del último gol del Campeonato Paulista 2026, fue elegido uno de los mejores delanteros de la competición. Abel Ferreira sigue confiando plenamente en él y le está dando resultados: fue clave en el título del Paulistão ante Mirassol, su primer trofeo con el Palmeiras como profesional. Aunque el nivel del Brasileirão no es el mismo que el de LaLiga o la Premier League, no cabe duda de que Vitor Roque es un delantero cada vez más maduro. Más información

