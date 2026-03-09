Tangada histórica en Brasil: 23 expulsados en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro / @PolymarketFC

La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, disputada en el estadio Mineirão, terminó con una pelea multitudinaria que dejó un récord insólito en el fútbol brasileño: 23 jugadores expulsados. Todo comenzó tras un choque entre Christian y el portero Everson en los minutos finales, que desencadenó una tangana generalizada con empujones, golpes y carreras por todo el campo. El árbitro Matheus Candaçan tuvo que intervenir para detener el partido y expulsar a los implicados en una de las escenas más caóticas del fútbol reciente en Brasil.