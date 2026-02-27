Secciones

Es noticia
Frenkie de Jong lesiónCamp NouMbappé lesiónCuadro Champions LeagueSorteo ChampionsCruces ChampionsHorarios GP TailandiaMateu LahozMarc GuiuRivales Barcelona ChampionsRivales Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsPlaza extra ChampionsEbrima TunkaraAlineaciones probables Barcelona - VillarrealJulián ÁlvarezOriol RomeuGoleadores ChampionsCampeonato España AtletismoPrestianni ViniciusCuándo juega AlcarazMárquezVan AertJorge LorenzoEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaIsidro NavarroElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Estrada FernándezEdu AguirreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
Neymar sale al rescate del Santos con dos goles extraclase

Neymar sale al rescate del Santos con dos goles extraclase

Neymar celebró su primer tanto mandando callar a sus haters / @SantosFC

Neymar sale al rescate del Santos con dos goles extraclase

@SantosFC

RRSS WhatsAppCopiar URL

Neymar Jr. vivió su primera gran noche de este 2026. Salió al rescate del Santos, que transitaba por la zona de descenso, y con dos goles en los que mostró por qué es un extraclase derrotó al Vasco da Gama (2-1), que se hunde como colista. El show de Neymar Jr. fue completo. Celebró su primer tanto mandando callar a sus haters y completando su celebración bailando con el banderín de córner a lo Vinícius Jr. Más información

TEMAS