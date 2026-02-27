Neymar celebró su primer tanto mandando callar a sus haters / @SantosFC

Neymar sale al rescate del Santos con dos goles extraclase

Neymar Jr. vivió su primera gran noche de este 2026. Salió al rescate del Santos, que transitaba por la zona de descenso, y con dos goles en los que mostró por qué es un extraclase derrotó al Vasco da Gama (2-1), que se hunde como colista. El show de Neymar Jr. fue completo. Celebró su primer tanto mandando callar a sus haters y completando su celebración bailando con el banderín de córner a lo Vinícius Jr. Más información