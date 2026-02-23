Secciones

¡Fuego en las gradas! Los aficionados del Partizan directamente han incendiado el estadio del Estrella Roja.

El encuentro, disputado en el estadio Rajko Mitić de Belgrado, transcurría con la tensión habitual que caracteriza al “Eterno Derbi”, uno de los enfrentamientos más intensos de Europa del Este. Sin embargo, minutos antes del descanso, desde el sector visitante comenzaron a lanzarse bengalas y artefactos pirotécnicos hacia las gradas inferiores. Uno de ellos impactó en una zona con material inflamable, desatando rápidamente las llamas.

