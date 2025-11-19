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El gol de El Khannouss que redondea la goleada de Marruecos ante Uganda

El gol de El Khannouss que redondea la goleada de Marruecos ante Uganda

El Khannouss remató la goleada de Marruecos / Équipe du Maroc @EnMaroc

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El gol de El Khannouss que redondea la goleada de Marruecos ante Uganda

Équipe du Maroc @EnMaroc

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Bilal El Khannouss puso el broche final a la contundente victoria de Marruecos frente a Uganda en el amistoso disputado en Tánger con el gol del definitivo 4-0 en el minuto 88. El mediapunta culminó la goleada marroquí tras un partido que ya habían encaminado el tanto en propia puerta de Herbert, el gol de Saibari y el penalti convertido por Rahimi. Una acción que cerró una noche plácida para la selección marroquí y confirmó el dominio total del conjunto local. Más información

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