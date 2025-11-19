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El gol de El Khannouss que redondea la goleada de Marruecos ante Uganda
Bilal El Khannouss puso el broche final a la contundente victoria de Marruecos frente a Uganda en el amistoso disputado en Tánger con el gol del definitivo 4-0 en el minuto 88. El mediapunta culminó la goleada marroquí tras un partido que ya habían encaminado el tanto en propia puerta de Herbert, el gol de Saibari y el penalti convertido por Rahimi. Una acción que cerró una noche plácida para la selección marroquí y confirmó el dominio total del conjunto local. Más información