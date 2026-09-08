Rafael Louzán tras confirmar el convenio con Tambre : "Nuestro objetivo es proporcionarles los mejores recursos deportivos posibles". / Atlas News

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Rafael Louzán tras confirmar el convenio con Tambre : "Nuestro objetivo es proporcionarles los mejores recursos deportivos posibles".

La Real Federación Española de Fútbol cubrirá la congelación de óvulos a jugadoras y árbitras con cinco años de mantenimiento gracias al acuerdo que ha llegado con una clínica privada. Las futbolistas de la selección absoluta y de fútbol sala como las integrantes del estamento arbitral y trabajadoras de la RFEF que lo soliciten podrán acceder a tratamientos especializados como la fecundación in vitro o la congelación de óvulos.