El Real Madrid se entrena listo para afrontar la segunda jornada de la Liga F / @realmadridfem

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El Real Madrid se entrena listo para afrontar la segunda jornada de la Liga F

Las jugadoras del Real Madrid no paran los entrenamientos ya preparándose para la segunda jornada de la Liga F en el que se tendrá que batir con la SD Eibar. El equipo blanco parte con una luchada victoria en el primer partido de la temporada contra el Atlético de Madrid. Un tiro de salida nada más ni nada menos que con un derbi que acabó 3 a 2 a favor del Real Madrid.