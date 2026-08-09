Alexia Putellas: "Busco mis límites, ser la jugadora más completa que pueda" / Perform

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Alexia Putellas: "Busco mis límites, ser la jugadora más completa que pueda"

La jugadora española se presenta con su nuevo equipo, el London City Lionesses. Putellas habla sobre sus objetivos en esta nueva etapa, habiendo dejado el FC Barcelona tras catorce temporadas. Los aficionados y aficionadas del London City Lionesses tienen muchas expectativas de ver disputar en su equipo a una de las leyendas del fútbol femenino. Más información