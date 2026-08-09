Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezOyarzabalMarc MárquezClasificación Tour Francia Femenino 2026Ferran TorresFuneral Jorge MessiLaporteLamine YamalMercado de fichajesCuándo juega JódarBarcelona GamperGonzalo BernardosAbuela Ferran TorresJoan PradellsDorian YatesCañizaresVanesa LorenzoCasa Lamine YamalDieta PedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin
Alexia Putellas: "Busco mis límites, ser la jugadora más completa que pueda"

Alexia Putellas: "Busco mis límites, ser la jugadora más completa que pueda"

Alexia Putellas: "Busco mis límites, ser la jugadora más completa que pueda" / Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alexia Putellas: "Busco mis límites, ser la jugadora más completa que pueda"

Perform

RRSS WhatsAppCopiar URL

La jugadora española se presenta con su nuevo equipo, el London City Lionesses. Putellas habla sobre sus objetivos en esta nueva etapa, habiendo dejado el FC Barcelona tras catorce temporadas. Los aficionados y aficionadas del London City Lionesses tienen muchas expectativas de ver disputar en su equipo a una de las leyendas del fútbol femenino. Más información

TEMAS