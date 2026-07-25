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Salma Paralluelo se somete al test más personal tras fichar por el Lyon

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Olympique de Lyon

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Ya como nueva jugadora del Olympique de Lyon, Salma Paralluelo se viste por primera vez con la camiseta del conjunto francés y se somete a un divertido test rápido. La internacional española habla de su artista favorito, su comida preferida, qué hace cuando no juega al fútbol y hasta desvela un talento oculto. Una forma diferente de conocer a una de las grandes estrellas del fútbol femenino.

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