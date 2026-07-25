Olympique de Lyon

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Salma Paralluelo se somete al test más personal tras fichar por el Lyon

Ya como nueva jugadora del Olympique de Lyon, Salma Paralluelo se viste por primera vez con la camiseta del conjunto francés y se somete a un divertido test rápido. La internacional española habla de su artista favorito, su comida preferida, qué hace cuando no juega al fútbol y hasta desvela un talento oculto. Una forma diferente de conocer a una de las grandes estrellas del fútbol femenino.