Sigue aquí la presentación de Alexia Putellas con el London City Lionesses

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Sigue aquí la presentación de Alexia Putellas con el London City Lionesses

Después de poner fin a una histórica etapa en el FC Barcelona, Alexia Putellas será presentada oficialmente como nueva jugadora del London City Lionesses. La doble Balón de Oro inicia un nuevo desafío en el fútbol inglés tras convertirse en una de las mayores leyendas del conjunto azulgrana. Sigue aquí, en directo, la presentación oficial de Alexia Putellas a partir de las 16:30