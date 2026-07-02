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Deyna Castellanos, la futbolista que vive entre el sueño mundialista de 2027 y el dolor por Venezuela

Deyna Castellanos, la futbolista que vive entre el sueño mundialista de 2027 y el dolor por Venezuela

Deyna Castellanos, la futbolista que vive entre el sueño mundialista de 2027 y el dolor por Venezuela / Perform

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Deyna Castellanos, la futbolista que vive entre el sueño mundialista de 2027 y el dolor por Venezuela

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La venezolana Deyna Castellanos, considerada la mejor jugadora en la historia del fútbol femenino de su país, tiene la ilusión en la repesca que podría llevar a su país a una histórica participación en el Mundial femenino de 2027 en Brasil, pero reconoció a EFE que vive con "mucho dolor" los terremotos que asolaron Venezuela el mes pasado

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