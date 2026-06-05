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Sydney firma un golazo desde fuera del área para Suiza ante Malta

Sydney firma un golazo desde fuera del área para Suiza ante Malta

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Sydney firma un golazo desde fuera del área para Suiza ante Malta

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Sydney protagonizó una de las acciones más destacadas del encuentro entre Suiza y Malta al marcar un espectacular gol desde fuera del área. La futbolista encontró espacio para armar el disparo y sacó un potente remate que se coló en la portería rival, dejando sin opciones a la guardameta y desatando la celebración del conjunto suizo. Un auténtico golazo que marcó diferencias en el partido.

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