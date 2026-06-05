SportLive

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Sydney firma un golazo desde fuera del área para Suiza ante Malta

Sydney protagonizó una de las acciones más destacadas del encuentro entre Suiza y Malta al marcar un espectacular gol desde fuera del área. La futbolista encontró espacio para armar el disparo y sacó un potente remate que se coló en la portería rival, dejando sin opciones a la guardameta y desatando la celebración del conjunto suizo. Un auténtico golazo que marcó diferencias en el partido.