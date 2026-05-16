Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F: "Hoy podemos batir un hito histórico en cuanto a la asistencia al campo en una final de Copa de la Reina" / @DiarioAs

Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F: "Hoy podemos batir un hito histórico en cuanto a la asistencia al campo en una final de Copa de la Reina"

Beatriz Álvarez, presidente de la Liga F, atiende a los medios a horas de disputarse el encuentro entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina. Beatriz destaca la importancia de este evento y la posibilidad de poder romper récords de asistencia. El gran papel que está cogiendo el futbol femenino es una realidad a lo largo de los años y con partidos como este se puede ver.