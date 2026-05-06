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El fútbol femenino entra en la Quiniela

El fútbol femenino entra en la Quiniela

El fútbol femenino entra en la Quiniela / Atlas News

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Atlas News

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El Consejo de Ministros ha aprobado la entrada del fútbol femenino en la Quiniela. De los 15 partidos que incluye La Quiniela, 4 serán de la Liga Femenina de forma permanente. La primera vez que la liga femenina apareció en la quiniela fue hace casi nueve años y solo de forma ocasional. Ahora el Gobierno ha dado luz verde a este decreto, que ahora tiene que pasar por el Congreso y, que ayuda a conseguir la igualdad en el deporte. El cambio es claro. Hasta el momento, todos los fondos se destinaban exclusivamente al futbol masculino. A partir de ahora este reparto alcanzará a los 16 clubes que integran la liga de mujeres.

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