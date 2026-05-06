El fútbol femenino entra en la Quiniela / Atlas News

El fútbol femenino entra en la Quiniela

El Consejo de Ministros ha aprobado la entrada del fútbol femenino en la Quiniela. De los 15 partidos que incluye La Quiniela, 4 serán de la Liga Femenina de forma permanente. La primera vez que la liga femenina apareció en la quiniela fue hace casi nueve años y solo de forma ocasional. Ahora el Gobierno ha dado luz verde a este decreto, que ahora tiene que pasar por el Congreso y, que ayuda a conseguir la igualdad en el deporte. El cambio es claro. Hasta el momento, todos los fondos se destinaban exclusivamente al futbol masculino. A partir de ahora este reparto alcanzará a los 16 clubes que integran la liga de mujeres.