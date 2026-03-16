La selección femenina iraní de fútbol viajará a Omán tras polémica de asilo / EFE

La selección femenina iraní de fútbol viajará a Omán tras polémica de asilo

La selección femenina de fútbol de Irán viajará este lunes a Omán tras casi una semana en Malasia, según confirmó a EFE la Confederación Asiática de Fútbol, después de la polémica por no cantar el himno nacional durante su participación en la Copa de Asia en Australia y los asilos solicitados en ese país por algunas de ellas. Una veintena de miembros de la selección llegaron a Kuala Lumpur la noche del pasado martes, y habían permanecido en un hotel de la capital malasia hasta ahora. Se desconoce si la selección se desplazará después de Omán a Irán, cuyo espacio aéreo permanece cerrado por la guerra.