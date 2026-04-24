Revolución Messi en Cornellà / EFE

Revolución Messi en Cornellà

Hace pocos días, una noticia revolucionó el ecosistema del fútbol catalán. Leo Messi se convertía en el nuevo propietario de la UE Cornellà, entidad histórica del área metropolitana de Barcelona que milita en la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español, y se sumaba a la lista de exjugadores del Barça que se han subido a la ola de comprar clubes de fútbol. Antes, ya lo hicieron Gerard Piqué, con el Andorra; Jordi Alba y Thiago Alcantara, con el CE L’Hospitalet; y Andrés Iniesta, con el Helsingor danés. Pero la adquisición de la UE Cornellà por parte del internacional argentino y futbolista del Inter de Miami ha tenido un impacto a la altura de su figura. Más información