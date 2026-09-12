Manolo González sobre Roberto Fernández: "Se parte el alma y trabaja como un animal para el equipo". / LALIGA

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Manolo González sobre Roberto Fernández: "Se parte el alma y trabaja como un animal para el equipo".

Manolo González ha atendido a los medios tras la victoria en El Sadar de el RCD Espanyol frente al CA Osasuna. Roberto Fernández ha sido el protagonista del encuentro tras conseguir un doblete contra los rojillos, siendo los goles de la victoria para los periquitos. El técnico del Espanyol no se ha cortado en rueda de prensa en elogiar al delantero del equipo, el cuál está brillando esta temporada. Más información