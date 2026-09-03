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El Espanyol presenta a Andoni Gorosabel y Bryan Zaragoza

El RCD Espanyol ha presentado este jueves a Andoni Gorosabel y Bryan Zaragoza. Son los últimos refuerzos de ‘Monchi’ para el conjunto catalán, que recibe el domingo por la noche en el RCDE Stadium al Sevilla FC durante una nueva jornada de la Liga. El lateral derecho guipuzcoano aterriza en la Ciudad Condal en calidad de cedido por el Athletic Club, con una opción de compra. Por su parte, el jugador malagueño también llega en calidad de cedido por el Bayern de Múnich, con otra opción de compra.