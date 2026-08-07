El emotivo homenaje de la plantilla del Espanyol a Dani Jarque / RCD ESPANYOL

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El emotivo homenaje de la plantilla del Espanyol a Dani Jarque

El Espanyol recordará eternamente a Dani Jarque. A sus 26 años, el jugador falleció repentinamente debido a un ataque de corazón en la localidad de Coverciano mientras estaba concentrado con su equipo disputando la pretemporada. Mañana hará 17 años que Jarque nos dejó, con lo que el club ha hecho un acto de homenaje antes de viajar a Inglaterra para jugar el último amistoso contra el Coventry City. Más información