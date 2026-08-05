Clemens Riedel: "Esperamos ganar mucho en nuestro estadio" / RCD ESPANYOL

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Clemens Riedel: "Esperamos ganar mucho en nuestro estadio, con el apoyo de nuestros fans y con el ambiente que se crea en el campo”

Clemens Riedel atendió a los medios del Club tras el entreno. Es consciente de que el momento del equipo es bueno, pero tiene que seguir mejorando. Su idea, de estos últimos días, ya la expresa en castellano y señala que “aquí estamos entrenando con mucho calor y en Inglaterra, por la temperatura, fue mejor para entrenar. Además, estuvimos mucho tiempo juntos”. Más información