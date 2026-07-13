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Pol Lozano: ""Volvemos con las pilas cargadas, muy ilusionados"
El Espanyol continúa dando forma a la temporada 2026-27 con las primeras semanas de trabajo ya en marcha y con una planificación edificada en la labor de Monchi, quien tendrá la tarea de dotar a Manolo González de herramientas para no sufrir -o sufrir menos- esta temporada. Uno de los encargados de poner voz a ese sentir ha sido Pol Lozano, quien ha asegurado que el equipo afronta el nuevo curso con ilusión, convencido de que existe margen para seguir creciendo después de haber logrado la permanencia el pasado campeonato. Más información