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¡Moscardo nuevo fichaje del RCD Espanyol!

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¡Moscardo nuevo fichaje del RCD Espanyol!

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El RCD Espanyol hizo oficial la incorporación de Gabriel Moscardo, centrocampista brasileño de 20 años que llega cedido por el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2027. Considerado una de las grandes promesas del fútbol brasileño, el mediocentro aterriza en Cornellà tras una destacada temporada en el Sporting de Braga, donde acumuló experiencia tanto en la liga portuguesa como en competiciones europeas. Más información

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