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Monchi: "No he venido al Espanyol a sacar conejos de la chistera"

Monchi, el director deportivo por excelencia, ahora en el RCD Espanyol, que advierte en una entrevista con EFE que no ha llegado a la entidad blanquiazul a "sacar conejos de la chistera". Y es que Monchi lleva más del doble de tiempo en los despachos (25 años) que como portero (11), y ha cambiado repetidamente de residencia y de club para sumar éxitos con el Sevilla, el Roma, y el Aston Villa. Ahora empieza una nueva etapa al frente del Espanyol. Más información