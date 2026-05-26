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Monchi: "Manolo González es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza

Monchi: "Manolo González es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza

Monchi: "Manolo González es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza / RCD ESPANYOL

Monchi: "Manolo González es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza

RCD ESPANYOL

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Sobre la continuidad de Manolo González, Monchi fue claro: "Es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para que, con el presidente, podamos empujar para conseguir lo que dije anteriormente, un proyecto sólido. Desde la primera vez que hablé con él, sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndole en el día a día". Más información

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