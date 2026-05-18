Manolo González, feliz con la permanencia: "Estaba convencido de que lo sacaríamos" / Perform

Manolo González, feliz con la permanencia: "Estaba convencido de que lo sacaríamos"

La victoria del Espanyol ante Osasuna (1-2) en El Sadar, certifica que los pericos son de Primera, mientras que los de Pamplona tendrán que jugarse eludir el descenso en la última jornada. Manolo González celebró el fin del sufrimiento de su equipo una vez acabado el encuentro. El entrenador blanquiazul cree que se perdieron muchos partidos que no se merecían y, al final, que se complicaran las cosas ha pesado en lo psicológico. “No era un tema deportivo ni de entrenador, era de ganar un partido”, asegura, Ganar el partido de la jornada anterior “lo cambia todo”.