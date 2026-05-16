EFE

Manolo González: "Si ganamos se ha acabado, no saco la calculadora"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este sábado que no saca "la calculadora" de cara al partido de mañana contra Osasuna y ha recordado que si el equipo gana "se ha acabado", en referencia a la permanencia matemática en LaLiga EA Sports. El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha rechazado frontalmente cualquier tipo de pacto para empatar con Osasuna: "El fútbol tiene estas cosas. Las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida... Vamos a ir a ganar. Sabemos que así estamos salvados. No queremos esperar a la última jornada".