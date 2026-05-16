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Manolo González: "Si ganamos se ha acabado, no saco la calculadora"

Manolo González: "Si ganamos se ha acabado, no saco la calculadora"

EFE

Manolo González: "Si ganamos se ha acabado, no saco la calculadora"

EFE

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El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este sábado que no saca "la calculadora" de cara al partido de mañana contra Osasuna y ha recordado que si el equipo gana "se ha acabado", en referencia a la permanencia matemática en LaLiga EA Sports. El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha rechazado frontalmente cualquier tipo de pacto para empatar con Osasuna: "El fútbol tiene estas cosas. Las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida... Vamos a ir a ganar. Sabemos que así estamos salvados. No queremos esperar a la última jornada".

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