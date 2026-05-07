'Monchi' comienza a sonar con fuerza para dirigir la parcela deportiva del ECD Espanyol / SPORT

'Monchi' comienza a sonar con fuerza para dirigir la parcela deportiva del ECD Espanyol

El RCD Espanyol sigue planificando la próxima temporada sin tener todavía sellada la salvación, pero con la confianza plena de que el equipo jugará en Primera División. Y en todo ese contexto, el nombre de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' comenzó a sonar con fuerza para dirigir la parcela deportiva perica la próxima temporada cuando apareció en el videomarcador durante el Espanyol-Real Madrid, presenciando el partido en un palco privado que requiere de invitación por parte de la propiedad