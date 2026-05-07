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'Monchi' comienza a sonar con fuerza para dirigir la parcela deportiva del ECD Espanyol

'Monchi' comienza a sonar con fuerza para dirigir la parcela deportiva del ECD Espanyol

'Monchi' comienza a sonar con fuerza para dirigir la parcela deportiva del ECD Espanyol / SPORT

'Monchi' comienza a sonar con fuerza para dirigir la parcela deportiva del ECD Espanyol

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El RCD Espanyol sigue planificando la próxima temporada sin tener todavía sellada la salvación, pero con la confianza plena de que el equipo jugará en Primera División. Y en todo ese contexto, el nombre de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' comenzó a sonar con fuerza para dirigir la parcela deportiva perica la próxima temporada cuando apareció en el videomarcador durante el Espanyol-Real Madrid, presenciando el partido en un palco privado que requiere de invitación por parte de la propiedad

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