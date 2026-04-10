Ramón Terrats durante la entrevista con SPORT en la Dani Jarque/Dani BARBEITO / Marc ROLLÁN

Ramón Terrats: "considero que el 0-2 del Barça en Champions es positivo para el Espanyol"

El mediapunta del Espanyol, socio desde el día que nació, dejó claro en declaraciones a este medio que, en clave blanquiazul, "era mejor que el Barça llegase al partido de vuelta en el Metropolitano con una desventaja". Terrats, que pelea por un hueco en el once titular este sábado en el Camp Nou, aseguró sobre el eterno rival que el hecho de caer en la ida de la Liga de Campeones y verse obligados a remontar el próximo martes (tres días después del derbi) en el Metropolitano "les supone un mayor esfuerzo físico y mental". Más información