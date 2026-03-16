Ricardo de Burgos concedió, tras una larga revisión en el monitor del VAR, el tanto de Pablo Torre / RFEF

Ricardo de Burgos concedió, tras una larga revisión en el monitor del VAR, el tanto de Pablo Torre

El Espanyol padeció un auténtico escándalo arbitral en derrota en el campo del Mallorca. El conjunto perico vio como Ricardo de Burgos concedía, tras una larga revisión en el monitor del VAR, el tanto de Pablo Torre que suponía el empate a pesar de ver una y otra vez la repetición de una evidente falta de Samú Costa a Urko González previa al gol. Por si fuera poco, la indignación creció todavía más entre los pericos, incluso entre los aficionados a este deporte, al escuchar el audio del VAR en el que Ricardo de Burgos decide finalmente conceder el tanto, al no ver claro el impacto de Samú sobre Urko y opta por continuar con la decisión que había tomado en directo sobre el terreno de juego. Durante la revisión de la jugada, De Burgos Bengoetxea pidió ver con claridad el momento del posible contacto. "Ponme el contacto. Yo ahí no sé si es la dinámica de la acción. ¿Seguro que le pega una patada?¿Tenemos otra cámara?", comentó mientras analizaba la acción. El árbitro llegó a revisar hasta tres repeticiones distintas y, aun así, mantenía sus dudas: "yo no veo que le golpee, puede ser la dinámica. ¿Tenemos una mejor?". Más información