Anselmi, tras perder 2-3 frente al Real Madrid: “Hay que saber cerrar este tipo de partidos” / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Anselmi, tras perder 2-3 frente al Real Madrid: “Hay que saber cerrar este tipo de partidos”

El entrenador del Elche, Martín Anselmi, aseguró, tras la derrota ante el Real Madrid por 2-3 con un gol en el minuto 91, que su equipo debe “saber cerrar este tipo de partidos”, ya que tras remontar dos goles en los últimos minutos cayó derrotado con un tanto en el descuento. “Me sale más la palabra orgullo que otra cosa”, dijo en la rueda de prensa posterior el argentino, que lamentó que su equipo no entendiera “lo que habíamos conseguido”. EFE.