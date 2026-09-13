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Anselmi: "Jugando así vamos a ser un rival muy duro"

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El Athletic y el Elche se vieron las caras en San Mamés en un partido muy igualado en el que los leones quisieron hacer más, pero acabaron maniatados por un sorprendente Elche que cambión el guión del encuentro y logró un merecido empate (1-1). En la rueda de prensa tras el duelo, el entrenador del Elche, Martín Anselmi, puso en valor la gran imagen ofrecida por los suyos sobre el césped y explicó que la clave estuvo en pelear cada balón. "Jugando así vamos a ser un rival muy duro", reiteró. Por su parte, el técnico del Athletic, Edin Terzic, lamentó la derrota, pero fue claro en el análisis. "He visto a un equipo que quería más y no veo que haya sido un paso atrás", admitió.