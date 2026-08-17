Martín Anselmi, técnico del Elche CF: "El equipo compitió y creo que fue superior" / LALIGA

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Martín Anselmi, técnico del Elche CF: "El equipo compitió y creo que fue superior"

El técnico del Elche CF atendió a los medios después del empate en la primera jornada de la Liga contra el RC Deportivo. El Elche jugaba en Riazor, en un estadio lleno de aficionados blanquiazules que brillaban de alegría tras volver a Primera División. Anselmi ha considerado que el equipo ha jugado bien y que para él, el Elche ha sido superior al Deportivo de la Coruña. Más información