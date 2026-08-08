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Germán Valera se reencuentra con el gol en la pretemporada con el Elche

Germán Valera se reencuentra con el gol en la pretemporada con el Elche

Germán Valera se reencuentra con el gol en la pretemporada con el Elche / @elchecf

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Germán Valera se reencuentra con el gol en la pretemporada con el Elche

@elchecf

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El Elche está disputando esta mañana un amistoso de pretemporada contra el Tolouse FC. Los ilicitanos se han adelantado en el marcador gracias al tanto de Germán Valera en el minuto 13 del encuentro. A una semana de empezar la Liga, el Elche muestra músculo en el terreno de juego y parece que Germán Valera sigue en buena forma como la temporada pasada, siendo uno de los jugadores referenciales de los franjiverdes. Más información

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