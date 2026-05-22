Sarabia: “Ante el Girona hay que controlar todos los detalles” / EFE

Sarabia: “Ante el Girona hay que controlar todos los detalles”

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que su equipo debe controlar ante el Girona “todos los detalles” en un partido en el que ambos conjuntos se juegan su continuidad en Primera División. El vasco indicó que el Elche, que necesita puntuar para eludir el descenso sin depender de terceros, está “bien” para afrontar este decisivo compromiso tras la “trascendental” victoria ante el Getafe y valoró que su equipo, además de sumar puntos, está “compitiendo bien” en las últimas jornadas.