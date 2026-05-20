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VÍDEO: Así fue la mesa sobre turismo: "Economía del visitante" del Foro del Noroeste

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J.A./ Foto: Ángel González

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J.A./ Foto: Ángel González

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No podía ser otro que el eclipse solar total del 12 de agosto uno de los protagonistas en la ponencia sobre turismo del Foro del Noroeste de Prensa Ibérica. Porque este próximo fenómeno astronómico ha revolucionado el sector y generado grandes expectativas, tal y como reseñó Víctor López de la Parte. "‘El cielo nos ha elegido’ es el lema elegido para la promoción en la Junta de Castilla y León, pero la verdad que es extensible a todos, porque el eclipse ha puesto en el mapa el Noroeste, que es un lugar privilegiado para observarlo", expuso el vicepresidente del Patronato de Turismo de Zamora con el asentimiento de los otros dos participantes en la charla: Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, y Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia.

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