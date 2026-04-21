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2024 termina con el nivel de paro más bajo en 17 años y suma más de medio millón de empleos

Pablo ha conseguido trabajo en esta recta final del año en la hostelería. La campaña navideña ha terminado por dar el empujón a un buen año para el empleo 35.000 nuevos trabajos en diciembre, sobre todo en el comercio. Medio millón de nuevos empleos en 2024, 75.000 en sectores con alto valor añadido como actividades científicas y técnicas. La creación de trabajo ha sido intensa entre los jóvenes y las mujeres y sobre todo entre los extranjeros. El empleo de estos últimos ha crecido más rápido que el de los nacionales y ya son el 13,5% de los afiliados, casi 2,8 millones de trabajadores. Además de crear empleo en 2024 también baja el paro 2 millones y medio de parados, la cifra más baja en 17 años.