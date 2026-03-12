Sara Fernández

La guerra en Oriente Próximo provoca la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia

La contienda estadounidense-israelí sobre Irán ha desencadenado la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero internacional, según alerta un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA). La agencia afincada en París calcula que el parón de tráfico recortará el suministro en 8 millones de barriles al día a lo largo del mes de marzo y agregará 20 dólares a cada barril de petróleo.