Secciones

Es noticia
Xavi PascualCubarsíMercado Fichajes hoyMundial DirectoCuadro MundialFase Grupos Mundial resultadosPartidos Mundial hoyClasificación Terceros MundialEspaña Uruguay horarioBarça Fútbol SalaHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Rival España MundialSorteo WimbledonJulián ÁlvarezEliminados MundialPremier Padel ValladolidKilian JornetTopuriaSeguridad SocialGobiernoToni NadalJoan PradellsMadre TopuriaAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

+Vòlei 3x10 - Capítol complet: Road to CESA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

+Vòlei 3x10 - Capítol complet: Road to CESA

RRSS WhatsAppCopiar URL

Tanquem la tercera temporada del +Vòlei amb un programa especial, gravat a les instalacions de la Blume, on expliquem com preparen les seleccions infantil i cadet masculines i femenines el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA) que es disputarà a partir d'aquest dijous a Lugo.

Coneixerem al detall qui forma part dels equips i de l'staff i veurem com han treballat per arribar el millor possible a la cita. En parlarem amb els protagonistes i amb Maribel Zamora -presidenta de la Federació Catalana de Vòleibol- i Óscar Novillo -gerent-. A més, posarem en pràctica amb la Blanca Sánchez els consells que hem vist aquesta temporada al 'Vist a la Xarxa'. Tot, amb Helena Rigol com a presentadora a partir de les 18:00h d'aquest dimecres 24 de juny.