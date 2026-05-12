Gavira sueña despedirse con sus quintos JJOO: “Pase lo que pase, 2028 será mi último año” / EFE

Gavira sueña despedirse con sus quintos JJOO: “Pase lo que pase, 2028 será mi último año”

El jugador de vóley playa Adrián Gavira tiene decidido que “pase lo que pase”, 2028 será su despedida después de casi dos décadas al máximo nivel y confía en poder cerrar su trayectoria deportiva en los Juegos de Los Ángeles de ese año, que serían su quinta cita olímpica. “No me tengo que replantear nada. Ya lo tengo decidido. Pase lo que pase, 2028 será mi último año. Espero que las lesiones no me retiren antes. Me marco la meta de llegar a 2028. Ojalá pueda despedirme en unos Juegos”.