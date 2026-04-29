+Volei 3x08 | La tertúlia Ser mare...i esportista
Avui volem parlar d’un tema que sovint queda fora de focus… però que cada cop és més present dins l’esport d’elit. Ser mare… i ser esportista.I és que, encara avui, moltes esportistes es troben davant d’una decisió complexa: apostar per la seva carrera… o fer el pas cap a la maternitat.Amb motiu del Dia de la Mare, que se celebra aquest proper diumenge 3 de maig, volem posar sobre la taula dues realitats diferents… però igualment valentes. D’una banda, la Maria Segura, esportista d’elit que ha decidit congelar els seus òvuls per poder allargar la seva carrera i decidir més endavant quan vol ser mare. I de l’altra, la Mar Arranz, exjugadora internacional que ja ha viscut la maternitat, ha tornat a competir… i avui viu el vòlei des d’una altra manera.