+Vòlei 3x07 - Programa complet: Un +Vòlei eminentment femení
Tenint en compte que el passat 8 de març va ser el dia de la Dona, hem volgut fer un programa eminentment femení. Per això avui a la tertúlia tindrem a dues àrbitres del col·legi Català. Una veterana, la Vanessa Gilabert i una àrbitra Novell, la Laia Esteve, perquè ens expliquin com és ser àrbitre i dona en aquest col·lectiu. Continuant amb aquesta temàtica visitarem el Club Voleibol Sant Just, una entitat que té presidenta i que entre els seus projectes destaca l’anomenat Empodera el joc, un projecte de promoció i visibilitat del voleibol femení. En sabrem una mica més a la secció 'Coneguem un club'. Com sempre també farem un petit repàs a l’actualitat i acabarem el programa veient què ha estat el més viral a la Xarxa aquest darrer mes.
